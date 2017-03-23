Порошенко: убийство Вороненкова — терроризм со стороны России

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, совершенное в четверг в Киеве, государственным терроризмом со стороны России.

Как заявил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, такое мнение Порошенко озвучил на встрече с представителями украинских силовых структур, созванной сразу после убийства Вороненкова.

"Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова — это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах", — сказал Порошенко.

Он добавил, что Вороненков "был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли [бывшего президента Украины Виктора] Януковича о введении в Украине российских войск".

Порошенко также заявил, что считает неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее в Харьковской области, где горят склады с боеприпасами.

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко назвал ключевой версией убийства — "действия Российской Федерации".

В МИД России заявили, что заявления Порошенко о "российском следе" в убийстве Вороненкова говорят о том, что расследование этого преступления не может быть объективным.

"После заявлений президента Украины у Москвы нет сомнений, что Киев сделает все, чтобы никто никогда не узнал правды", — сказали в МИД.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что все предположения украинской стороны о российском следе считает абсурдными.

Что известно об убийстве

Вороненкова застрелили в Киеве днем 23 марта. Убийца несколько раз выстрелил в него из пистолета ТТ, как минимум одно из ранений оказалось для бывшего депутата смертельным.

Его охранник успел открыть ответный огонь и ранить нападавшего, хотя и сам получил при этом ранение.

Сейчас оба пострадавших — охранник и предполагаемый убийца — находятся в больнице под охраной полиции. Личность подозреваемого пока не установлена.

Украинские политики и чиновники уверены, что убийство было спланировано российскими спецслужбами. В свою очередь бывшие коллеги Вороненкова из российской Госдумы обвиняют в случившемся украинских радикалов.

Кто такой депутат Вороненков

Вороненков уехал на Украину с женой, также бывшим депутатом Марией Максаковой, после того как не смог переизбраться в Госдуму в 2016-м году.

После получения вида на жительство он дал украинской генеральной прокуратуре показания против бывшего украинского президента Виктора Януковича. Также он назвал ошибкой аннексию Крыма и сравнил Россию с нацистской Германией.

В середине февраля бывший депутат был объявлен Россией в федеральный розыск по делу о мошенничестве. По версии следствия, Вороненков стал организатором мошеннической схемы при продаже здания на Международной улице в Москве, которое принадлежало ООО "Тома".