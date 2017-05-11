Порошенко: соглашение о безвизовом режиме с ЕС подпишут 17 мая

Власти Украины рассчитывают, что соглашение о безвизовых поездках в Европу для граждан страны вступит в силу в июне.

Президент страны Петр Порошенко заявил, что планирует присутствовать при подписании окончательного закона о предоставлении украинцам безвизового въезда в ходе визита в Страсбург на следующей неделе. Ранее стало известно, что соответствующая инициатива, одобренная Европарламентом, утверждена Советом ЕС.

"Да! Мы это сделали! Только что Совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия", — заявил Петр Порошенко в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Семнадцатого мая в Страсбурге, как мы договорились с нашими европейскими друзьями, торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года на посту президента", — добавил Порошенко.

Президент рассчитывает, что решение вступит в силу примерно 11 июня.

В четверг стало известно, что Совет ЕС утвердил решение ввести безвизовый режим для граждан Украины. Это было последним политическим решением, необходимым для безвизовых путешествий украинцев в Европу.

Для введения безвизового режима остались две формальные процедуры: законодательный акт должен подписать президент Европарламента и представитель Мальты, которая сейчас председательствует в ЕС, а затем его опубликуют в официальном журнале ЕС.

Безвизовый режим для украинцев будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии.

Для безвизовых поездок в страны ЕС украинцам нужно иметь биометрический загранпаспорт.

Как сообщили Украинской службе Би-би-си в Государственной миграционной службе Украины, на начало мая украинцы получили более 3,3 миллиона биометрических паспортов. Выдавать их начали в январе 2015 года.

Украинцы начали массово подавать документы на биометрические паспорта после одобрения "безвиза" Европарламентом 6 апреля 2017 года, и за первый же после этого месяц их выдали около 300 тысяч. Вследствие ажиотажа образовались очереди в отделениях выдачи документов.