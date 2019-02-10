Порошенко скрыл от ЦИК землю, бизнес и неуплаченные налоги

В декларации не был упомянут земельный участок площадью 1875 квадратных метров, переоформленный на его супругу, и туристическое судно. При этом в документе Порошенко указал, что имеет в собственности две квартиры площадью 134 и 62 квадратных метра и 344-метровый дачный дом, однако эти объекты отсутствуют во всех имущественных реестрах Украины.

Кроме того, доход президента на сумму 172 тысячи гривен (почти 416 тысяч рублей) от продажи имущества и ценных бумаг оказался не зарегистрирован в госреестре физических лиц. Это значит, что налоги с данной суммы не были уплачены.

Порошенко указал себя бенефициаром ”Финансово-страховой компании "Адмиралтейская"”. Эта информация также отсутствует в нужном реестре. Однако в нем указано, что, по данным на конец 2017-го, президент контролировал две другие компании, и эта информация отсутствует уже в его декларации. Помимо этого, ЦИК не успел проверить информацию о ряде других компаний, бенефициаром которых указал себя Порошенко.

В заключении документа говорится, что данные неточности не являются отказом для регистрации кандидата и подлежат исправлению.

29 января Порошенко официально объявил о намерении участвовать в выборах главы государства. Кроме него ЦИК зарегистрировал еще 43 кандидата, что стало рекордом. По данным опросов, нынешний президент не является самым популярным из них: его обгоняют Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский.

Выборы состоятся 31 марта.