12.10.2018, 15:01

Порошенко разрешил ВСУ стрелять из всего имеющегося оружия в Донбассе

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NEWSru.com
EST
UKRAINE-CRISIS/WOMEN
фото иллюстративноеFoto: SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ руководителям Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе в качестве ответного огня применять все имеющиеся в их распоряжении силы и средства. Об этом украинский лидер заявил на встрече с командирами бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), Нацгвардии и Государственной пограничной службы в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщает "Укринформ".


"Надо быть готовыми к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению", — заявил президент.

"Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения Операции объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все имеющиеся в вашем распоряжении силы и средства в качестве огня в ответ для сохранения жизни наших людей", — сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что его основное требование — "не сдавать ни одного клочка украинской земли" и "сохранить каждого украинского воина".

"Мы не имеем права воевать советскими методами, когда победа достигалась ценой многочисленных потерь. Армия должна воевать не числом и большой кровью, а качеством и профессионализмом", — сказал Порошенко.

Боевые действия ведутся в Донбассе с 2014 года. Первоначально Киев называл деятельность ВСУ в регионе антитеррористической операцией (АТО). В апреле 2018 года Порошенко заявил, что АТО в Донбассе завершена и начинается Операция объединенных сил (ООС).

Объявляя о смене формата военной операции, закрепленной законом о реинтеграции Донбасса, принятым Верховной Радой в январе, украинский президент отмечал, что это даст новые возможности защиты украинской территории и граждан страны.

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