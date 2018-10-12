Порошенко разрешил ВСУ стрелять из всего имеющегося оружия в Донбассе



"Надо быть готовыми к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению", — заявил президент.

"Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения Операции объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все имеющиеся в вашем распоряжении силы и средства в качестве огня в ответ для сохранения жизни наших людей", — сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что его основное требование — "не сдавать ни одного клочка украинской земли" и "сохранить каждого украинского воина".

"Мы не имеем права воевать советскими методами, когда победа достигалась ценой многочисленных потерь. Армия должна воевать не числом и большой кровью, а качеством и профессионализмом", — сказал Порошенко.

Боевые действия ведутся в Донбассе с 2014 года. Первоначально Киев называл деятельность ВСУ в регионе антитеррористической операцией (АТО). В апреле 2018 года Порошенко заявил, что АТО в Донбассе завершена и начинается Операция объединенных сил (ООС).

Объявляя о смене формата военной операции, закрепленной законом о реинтеграции Донбасса, принятым Верховной Радой в январе, украинский президент отмечал, что это даст новые возможности защиты украинской территории и граждан страны.