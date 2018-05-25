25.05.2018, 17:40

Порошенко рассказал о пятилетнем плане ”освобождения” Украины

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Gazeta.ru
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Petro Poroshenko
Petro PoroshenkoFoto: KACPER PEMPEL, REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него есть четкий план действий на следующие пять лет, включающий шаги по освобождению страны от ”российской агрессии”. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

”У меня как у президента есть абсолютно четкое видение, что делать следующие 5 лет”, — сказал Порошенко.

Он отметил, что знает, каким образом стимулировать экономический рост и создать конкурентную экономику, а также обеспечить привлечение инвестиций. Также Порошенко пообещал ”обеспечить мир” на Украине и консолидировать усилия для ”освобождения от российского агрессора”.

Ранее сообщалось, что Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили ”агрессивную политику Кремля”.

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