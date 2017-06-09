Порошенко рассказал о предстоящем долгом пути Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина делает пока только первые шаги для членства в НАТО и впереди у нее долгий путь, сообщает телеканал ”112 Украина”.

Об этом глава государства сказал на встрече в Харькове с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

”У нас впереди очень много работы, потому что критерии, чтобы претендовать на членство в НАТО, являются очень высокими. Они почти похожи на критерии членства в ЕС”, — отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что ”впереди еще много работы и многое надо сделать”.

При этом президент добавил, что, по оценкам Грибаускайте, Украине за последние 2,5–3 года удалось сделать больше, чем за предыдущие 20 лет.

”Это абсолютно объективная оценка наших партнеров”, — пояснил Порошенко.

Ранее Порошенко пообещал подписать законопроект о стремлении Украины вступить в НАТО.