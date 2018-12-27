Порошенко раскрыл планы Украины на Керченский пролив

Украинский лидер признался, что испытывает настоящий шок, когда слышит, как оппозиция внутри страны ”озвучивает темники Кремля”, пытаясь снять с Москвы и переложить на Киев вину за произошедший 25 ноября в районе Керченского пролива инцидент.

”Подчеркиваю твердо и убедительно: Украина никогда не откажется от использования своих портов Азовского моря, в том числе и военными судами. На нашей стороне правда, на нашей стороне право, в том числе и международное, на нашей стороне поддержка мира, и мы задействуем для этого все политико-дипломатические средства”, — заверил глава государства.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три военных украинских корабля — ”Бердянск”, ”Никополь” и ”Яны Капу” после того, как те пересекли российскую границу и не отреагировали на требование остановиться. В России утверждают, что корабли зашли в воды, которые и до присоединения Крыма к РФ были российскими. 24 моряка были отправлены под стражу на два месяца, их этапировали в Москву.

На Украине назвали действия России актом военной агрессии, в ряде регионов страны было введено военное положение, действие которого закончилось 26 декабря.