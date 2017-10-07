Порошенко продлил срок действия закона об особом порядке в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко одобрил продление на один год срок действия закона об особом порядке самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей. Об этом в субботу, 7 октября, сообщает пресс-службы президентской администрации. Закон был принят Верховной радой Украины минимальным большинством голосов днем раньше, 6 октября.
Сам украинский президент отметил, что принятый закон поможет украинской армии держать оборону "с минимумом жертв", а представителям дипломатического корпуса — усилить "международное давление" на Россию.
Помимо этого, 6 октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о государственной политике по обеспечению суверенитета Украины над неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях. Законопроект, в котором Россия названа агрессором, принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предложено опираться на резолюцию Совета Безопасности ООН по Донбассу.