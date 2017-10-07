Порошенко продлил срок действия закона об особом порядке в Донбассе

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Президент Украины Петр Порошенко одобрил продление на один год срок действия закона об особом порядке самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей. Об этом в субботу, 7 октября, сообщает пресс-службы президентской администрации. Закон был принят Верховной радой Украины минимальным большинством голосов днем раньше, 6 октября.