Порошенко призвал ФРГ и НАТО усилить военное присутствие в Черном море

На фоне военного инцидента между Россией и Украиной в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко призвал Германию и другие страны НАТО увеличить военно-морское присутствие в Черном море. "Нам нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России", — заявил он в интервью изданиям немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe в воскресенье, 2 декабря.

"Агрессивные действия России неприемлемы. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию", — подчеркнул украинский президент. Порошенко также призвал ужесточить санкции против Москвы. "Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция относительно агрессивного поведения России. Мы должны остановить "Северный поток-2". Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях", — сказал он.