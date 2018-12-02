02.12.2018, 15:30

Порошенко призвал ФРГ и НАТО усилить военное присутствие в Черном море

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Deutsche Welle
EST
Petro Porošenko
Petro PorošenkoFoto: Mihhail Palintšak, Sputnik

Президент Украины считает, что НАТО должна расширить военно-морское присутствие в Черном море в ответ "агрессивные действия России". Глава МИД ФРГ Мас эту идею уже отверг.

На фоне военного инцидента между Россией и Украиной в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко призвал Германию и другие страны НАТО увеличить военно-морское присутствие в Черном море. "Нам нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России", — заявил он в интервью изданиям немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe в воскресенье, 2 декабря.

"Агрессивные действия России неприемлемы. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию", — подчеркнул украинский президент. Порошенко также призвал ужесточить санкции против Москвы. "Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция относительно агрессивного поведения России. Мы должны остановить "Северный поток-2". Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях", — сказал он.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в ответ на предложение Порошенко направить корабли альянса в Черное море сказала, что присутствие НАТО в регионе и так уже значительное. Глава МИД ФРГ Хайко Мас также ответил отказом. "Я понимаю обеспокоенность Украины. Действия российских кораблей были несоразмерными и не имели никаких правовых оснований. Чего мы, однако, не хотим, так это милитаризации данного конфликта, мы хотим политического процесса", — пояснил он.

В интервью изданиям Funke Mediengruppe Петр Порошенко также выразил мнение, что урегулирование конфликта в Донбассе зависит от России. "Все зависит от России — страны, которая ведет гибридную войну против Украины. Наша страна никогда не провоцировала никакой военной эскалации. Это не мы пришли без приглашения с танками и пулеметами, а русские. Это не Украина украла часть суверенной территории другого государства, а Россия", — заявил украинский президент.

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