Порошенко потребовал выдать крымчанам украинские загранпаспорта для безвизового посещения ЕС

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Волынскую область провел совещание по созданию условий для реализации гражданами права на безвизовое посещение стран Европейского союза. В частности, глава государства дал поручение выдать украинские загранпаспорта всем жителям Крыма.

"Если объективно возникают проблемы с выдачей паспортов тем, кто на оккупированной территории или в Крыму, надо проанализировать нашу нормативную базу и без паспортов их оставлять нельзя. Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно по согласованию СБУ с МИД внести на рассмотрение кабмина позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца. Этот вопрос должен быть решен", — приводит слова Порошенко телеканал "112 Украина".

В Европейском парламенте 17 мая был подписан акт, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с Евросоюзом. После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней безвизовый режим вступит в силу. Ожидается, что это произойдет ориентировочно 11 июня.

После вступления в силу безвизового режима граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, смогут свободно посещать страны ЕС при краткосрочном пребывании в течение 90 дней. Это правило будет действовать в отношении всех стран — членов ЕС, за исключением Ирландии и Великобритании, а также за исключением четырех стран, не входящих в ЕС, но входящих в Шенгенскую зону. Речь идет об Исландии, Норвегии, Лихтенштейне и Швейцарии.

Незадолго до этого Порошенко заявил, что получение безвизового режима с Евросоюзом — это окончательный отход от России и возвращение в Европу. "Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать", — объявил глава государства.

В это же время он в очередной раз подчеркнул важность решения для деоккупации Крыма и Донбасса: "Когда мы говорим о возвращении оккупированных территорий политико-дипломатическим путем, это означает создание условий, когда жители будут заинтересованы в том, чтобы вернуться в Украину и получить украинские паспорта".

Безвизовый режим Украины и ЕС заинтересовал жителей Крыма

Тем временем агентство "Крым.Реалии" на днях сообщило о том, что жители полуострова Крым, который в Киеве считают временно оккупированной территорией, стали активнее обращаться за консультацией по вопросу получения биометрического паспорта после того, как Евросоюз отменил для Украины визовый режим.

"Если со стороны украинской власти не будет совершено каких-то преград для получения биометрических паспортов и будет максимально лояльное отношение к крымчанам, это позволит открыть горизонты для людей, живущих на оккупированной территории и не имеющих возможности ездить за границу, знакомиться с тем, что происходит в тех частях мира. Думаю, это будет положительно воспринято крымчанами, они больше привязаны к Украине", — отметила координатор общественной организации "КрымЅОЅ" Тамила Ташева.

По информации источников LIGA.net, некоторые жители Ялты уже поддержали получение Украиной безвизового режима. "Это реально победа. Несмотря на пророссийские взгляды большинства местных жителей, я и мои родные будут получать биометрический паспорт. Мы украинский паспорт храним как зеницу ока. Нужно только продумать, как быстро выехать с ребенком на подконтрольную Украине территорию", — пояснила изданию одна из местных жительниц по имени Ирина.

"Московский комсомолец" также пишет о том, что многие жители Крыма всерьез рассматривают вариант использования своего старого украинского паспорта для получения преференций при поездках в Европу. "Главное не показать случайно при посадке в аэропорту загранпаспорт РФ, иначе поездка тут же и закончится, еще и оштрафуют", — приводит издание слова одной из путешественниц из Ялты.

"Совершенно необязательно брать тур из Москвы, можно выехать по старому украинскому паспорту из Крыма через Армянск, а потом улететь из Борисполя. Или по новому российскому добраться до Минска, а оттуда в Европу на автобусе по тому же украинскому, это еще и дешевле выйдет", — предложила другой вариант еще одна жительница Крыма.

При этом журналисты обращают внимание на то, что еще в прошлом году такой метод действительно работал без осечек. "Киев же до сих пор считает, что мы — граждане Украины, значит, можем спокойно получить загранпаспорта нового образца, выехав, допустим, для этого куда-нибудь в Херсон. Крымчане точно имеют право на такой же безвиз, иначе это попрание европейских основных ценностей", — приводит издание слова жителей Крыма.

Российская газета попыталась выяснить, действительно ли это может сработать и что в таком случае грозит нарушителям границы. "Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как нововведение вступит в силу только с 1 июня, тогда и можно посмотреть, захотят ли им воспользоваться мошенники и авантюристы", — пояснили журналистам сотрудники российских миграционных служб.

Официальный представитель Евросоюза на Украине Давид Стулик на недавней пресс-конференции в Киеве подтвердил, что жители Крыма действительно, если захотят, смогут путешествовать по всей Европе, как и прочие сограждане. "Или вы ездите с российскими паспортами и платите 60 евро, или у вас есть биометрический паспорт украинского гражданина, и вы ездите без виз", — напоминает издание его выступление.