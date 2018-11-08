08.11.2018, 11:23

Порошенко потребовал от представителей РПЦ покинуть Украину

 (144)
DELFI.ee
EST 14
Petro Porošenko
Petro PorošenkoFoto: Mihhail Palintšak, TASS

Президент Украины Петр Порошенко обратился к представителям Русской православной церкви с требованием покинуть Украину, передает РИА "Новости".

"Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России под председательством Путина с одним вопросом в повестке дня — как защитить Российскую православную церковь на Украине", — подчеркнул Порошенко.

По его словам, представителям РПЦ "нечего делать" на Украине. "Домой, в Россию!", — заявил Порошенко. Он также выразил надежду на то, что церковные иерархи на Украине не будут откладывать проведение "объединительного" собора.

В Московском патриархате отреагировали на слова президента Украины Петра Порошенко, который потребовал от представителей "российской православной церкви" на Украине покинуть территорию страны, сообщает РИА "Новости".

"В Украине нет никаких представителей "российской православной церкви", более того, согласно диптихам, принятым в православном мире, такой православной организации неизвестно вообще. Украинская православная церковь не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту церковь и ее предстоятеля", — заявили в Московском патриархате.

Представители РПЦ также назвали "грубым и беззаконным насилием над совестью и религиозными убеждениями большинства украинцев" идею создания единой украинской церкви.

Также стало известно, что президент Украины подписал закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату, сообщается на сайте Верховной рады. Ранее этот закон был принят в Верховной раде. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Решение о передаче строения принято на фоне предоставления автокефалии украинской церкви. Само здание останется в государственной собственности, а Константинопольский патриархат сможет проводить там богослужения, обряды и церемонии.Кроме того, решение приведет к исключению Андреевской церкви из перечня недвижимых объектов культурного наследия заповедника "София Киевская".

Андреевская церковь построена в 1754 году по инициативе российской императрицы Елизаветы Петровны. Храм в стиле барокко сооружен по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Она расположена на Андреевской горе в Киеве, где, по преданию, апостол Андрей Первозванный впервые воздвиг крест. В данный момент Андреевская церковь находится в ведении раскольничьей Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

В начале сентября Константинопольский патриарх Варфоломей направил в страну своих экзархов (посланников) для изучения ситуации и подготовки к предоставлению стране автокефалии (церковной независимости). На соборе Константинопольского патриархата 11 октября было принято решение о снятии анафемы с лидеров украинских раскольников, восстановлении прямого управления Константинополя и отмене прав Русской православной церкви на Киевскую митрополию. В ответ РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархом.

На Украине есть две раскольничьи православные церкви, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и УАПЦ. Единственная каноническая православная церковь, признанная мировым православием, является Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), самоуправляемая в структуре РПЦ.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





ТАБЛИЦА| Компенсация за питомца, трехмесячный отпуск, пособие для некурящих. Некоторые работодатели щедры на бонусы, но далеко не все

08.11.2018
Работодатели остро нуждаются в рабоче силе, но последняя не спешить бросаться на амбразуру и тщательно выбирает новое место работы. При этом решающим фактором для смены нынешнего места наряду с размером зарплаты могут стать и предлагаемые работодателем дополнительные компенсации, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
146,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082001
140,40 €
84,24 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
118,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Jaipur
69,- €
27,60 €

Прорыв: с сегодняшнего дня можно ставить дигитальную подпись и при помощи Smart-ID

08.11.2018
Сегодня проходит годовая конференция SK Solutions, администрирующей Smart-ID и ID-системы, где сообщили, что с сегодняшнего дня при помощи Smart-ID можно ставить дигитальную подпись, поставив это решение с точки зрения дигитальной аутентификации на один уровень с Mobiil-ID и ID-картой.
Подробнее

ФОТО И ВИДЕО: На Ратушной площади установили рождественскую ель

08.11.2018
В рождественский период столицу будет украшать ель, которую впервые привезут на Ратушную площадь из таллиннского района Кристийне. Она будет установлена на площади сегодня днем, и уже утром елка отправилась в путь.
Подробнее


ВИДЕО DELFI | "Партизаны" Тимура Иликаева обрели новый дом. Здесь будут проходить спектакли, концерты, творческие встречи

08.11.2018
Актер, музыкант, продюсер, голос телеканала ETV+ Тимур Иликаев вместе с командой своих соратников из Teatri Vabrik расширили спектр сценических площадок Таллинна. В Доме телевидения на Гонсиори,27 появился небольшой, камерный, но оборудованный всем необходимым зал для музыкальных и театральных представлений. О планах по использованию нового помещения Тимур Иликаев рассказал в интервью Delfi.
Подробнее


Осторожно! Самые сложные знаки зодиака

08.11.2018
Некоторые люди настолько сложные, что с ними почти невозможно вести диалог и выстраивать отношения. Астрологи выделяют несколько женщин и мужчин различных Знаков, с которыми сложнее, чем с кем-либо. Возможно, вы тоже есть в этом списке.
Подробнее

ФОТО: В Литве открылась первая в мире янтарная баня

08.11.2018
В Литве появилась первая в мире янтарная баня, которая обошлась в 100 000 евро (использовали 3 тонны натурального янтаря из Балтийского моря). Предполагают, что она заинтересует как жителей Литвы, так и туристов. В бане будут проводить разного рода программы, например, будут играть на хрустальной арфе, которая стоила 1000 евро.
Подробнее