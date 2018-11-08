Порошенко потребовал от представителей РПЦ покинуть Украину

"Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России под председательством Путина с одним вопросом в повестке дня — как защитить Российскую православную церковь на Украине", — подчеркнул Порошенко.

По его словам, представителям РПЦ "нечего делать" на Украине. "Домой, в Россию!", — заявил Порошенко. Он также выразил надежду на то, что церковные иерархи на Украине не будут откладывать проведение "объединительного" собора.

В Московском патриархате отреагировали на слова президента Украины Петра Порошенко, который потребовал от представителей "российской православной церкви" на Украине покинуть территорию страны, сообщает РИА "Новости".

"В Украине нет никаких представителей "российской православной церкви", более того, согласно диптихам, принятым в православном мире, такой православной организации неизвестно вообще. Украинская православная церковь не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту церковь и ее предстоятеля", — заявили в Московском патриархате.

Представители РПЦ также назвали "грубым и беззаконным насилием над совестью и религиозными убеждениями большинства украинцев" идею создания единой украинской церкви.