Порошенко потребовал от представителей РПЦ покинуть Украину

Президент Украины Петр Порошенко обратился к представителям Русской православной церкви с требованием покинуть Украину, передает РИА "Новости".
"Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России под председательством Путина с одним вопросом в повестке дня — как защитить Российскую православную церковь на Украине", — подчеркнул Порошенко.
По его словам, представителям РПЦ "нечего делать" на Украине. "Домой, в Россию!", — заявил Порошенко. Он также выразил надежду на то, что церковные иерархи на Украине не будут откладывать проведение "объединительного" собора.
В Московском патриархате отреагировали на слова президента Украины Петра Порошенко, который потребовал от представителей "российской православной церкви" на Украине покинуть территорию страны, сообщает РИА "Новости".
"В Украине нет никаких представителей "российской православной церкви", более того, согласно диптихам, принятым в православном мире, такой православной организации неизвестно вообще. Украинская православная церковь не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту церковь и ее предстоятеля", — заявили в Московском патриархате.
Представители РПЦ также назвали "грубым и беззаконным насилием над совестью и религиозными убеждениями большинства украинцев" идею создания единой украинской церкви.
Также стало известно, что президент Украины подписал закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату, сообщается на сайте Верховной рады. Ранее этот закон был принят в Верховной раде. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.
Решение о передаче строения принято на фоне предоставления автокефалии украинской церкви. Само здание останется в государственной собственности, а Константинопольский патриархат сможет проводить там богослужения, обряды и церемонии.Кроме того, решение приведет к исключению Андреевской церкви из перечня недвижимых объектов культурного наследия заповедника "София Киевская".
Андреевская церковь построена в 1754 году по инициативе российской императрицы Елизаветы Петровны. Храм в стиле барокко сооружен по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Она расположена на Андреевской горе в Киеве, где, по преданию, апостол Андрей Первозванный впервые воздвиг крест. В данный момент Андреевская церковь находится в ведении раскольничьей Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
В начале сентября Константинопольский патриарх Варфоломей направил в страну своих экзархов (посланников) для изучения ситуации и подготовки к предоставлению стране автокефалии (церковной независимости). На соборе Константинопольского патриархата 11 октября было принято решение о снятии анафемы с лидеров украинских раскольников, восстановлении прямого управления Константинополя и отмене прав Русской православной церкви на Киевскую митрополию. В ответ РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархом.
На Украине есть две раскольничьи православные церкви, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и УАПЦ. Единственная каноническая православная церковь, признанная мировым православием, является Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), самоуправляемая в структуре РПЦ.