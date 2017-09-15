Порошенко поставил целью возвращение Крыма и Донбасса уже в 2018 году

Цель властей Украины на 2018 год — вернуть под контроль Киева территории Донбасса и Крыма, а также ввести безвизовый режим со странами ЕС, заявил президент страны Петр Порошенко на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

"Перечень реформ будет очень длинный, потому что это единственная для нас стратегия — мирно вернуть не только Донбасс, но вместе с безвизом и Соглашением об ассоциации мы вернем и Ялту. На самом деле такая цель на следующий год у нас", — цитирует президента телеканал "112 Украина".

Кроме того, Порошенко выразил надежду, что следующая конференция, которая раньше проходила в Ялте, в следующем году снова состоится там, передает УНИАН.

Кроме того, глава Украины высказался за создание международной группы друзей деоккупации Крыма.

Напомним, несколько дней назад Порошенко заявлял, что Украина не намерена возвращать оккупированные Крым и Донбасс военным путем и собирается добиться справедливости на политико-дипломатической арене. По словам президента, он хочет сделать Крым обузой для России, чтобы она сама вернула его Украине.

Украинский лидер отметил, что для этого следует использовать международные платформы, санкции и другие правовые консолидированные меры. "Привлечение России к международно-правовой ответственности является длительным, но неизбежным процессом", — добавил Порошенко.

О намерении вернуть Крым под контроль Киева бескровным путем Порошенко заявлял также и в январе 2016 года. Он просил для этого помощи у ЕС и США. "Такие сложнейшие задачи, как возвращение Донбасса и Крыма, я планирую решать в первую очередь политико-дипломатическим и международно-правовым путем", — заявлял глава Украины.

Что касается безвизового режима со странами Евросоюза, с 11 июня граждане Украины могут находиться на территории стран Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Свободный доступ узаконен для украинцев, направляющихся в страны ЕС в туристических, предпринимательских и семейных целях без права трудоустройства. Очевидно, Порошенко имеет в виду полную отмену виз, включая поездки в целях работы и учебы за рубежом.

В Москве вопрос о статусе Крыма не желают даже обсуждать. Как сообщал РБК, в июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обещания Порошенко вернуть Крым, заявил: "Мы не воспринимаем заявления зарубежных лидеров относительно наших регионов".