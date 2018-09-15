Порошенко посчитал победой Украины отказ от российского экспорта

”Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43 процентов, стремительно приближаясь к 50 процентам, и это значительно компенсирует те потери, которые нам причинила Россия”, — написал он.

С аналогичным заявлением Порошенко выступил накануне, в очередной раз окончательно попрощавшись с советским прошлым. По его словам, российский вектор развития Украины после июльского саммита НАТО был окончательно расторгнут, Украина смогла встать на западный курс развития, несмотря на многолетнее сопротивление Кремля.

30 августа стало известно, что в период с января по июнь 2018 года Россия оказалась крупнейшим инвестором в Украину, вложив 436 миллионов долларов. На второй строчке оказался Кипр с 219 миллионами долларов, замыкают тройку Нидерланды (207,7 миллиона).