Порошенко поручил обеспечить Бабченко и его семье круглосуточную охрану

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко и поручил обеспечить ему и его семье круглосуточную охрану.

"Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко… Вряд ли Москва успокоится — поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану", — написал Порошенко в своей странице в фейсбуке в среду вечером.

По словам президента, украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее "в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине".

Как выяснилось в среду, "убийство" Бабченко было частью спецоперации украинских спецслужб. Журналист оказался жив и здоров.