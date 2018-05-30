30.05.2018, 22:00

Порошенко поручил обеспечить Бабченко и его семье круглосуточную охрану

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Интерфакс
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Petro Porošenko
Petro PorošenkoFoto: Mihhail Palintšak, TASS

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко и поручил обеспечить ему и его семье круглосуточную охрану.

"Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко… Вряд ли Москва успокоится — поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану", — написал Порошенко в своей странице в фейсбуке в среду вечером.

По словам президента, украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее "в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине".

Как выяснилось в среду, "убийство" Бабченко было частью спецоперации украинских спецслужб. Журналист оказался жив и здоров.

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