Порошенко пообещал вернуть Донбасс и Крым после объявления о создании Малороссии

Глава так называемой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства Малороссия. В ответ президент Украины Петр Порошенко заверил, что неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым будут возвращены под суверенитет украинского государства.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко после объявления властями ДНР об учреждении государства Малороссия, передает Интерфакс.

"Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом", — написал он в своем аккаунте в твиттере во вторник днем, цитируя президента Украины.

"Мы считаем, что государство Украины в том виде, в котором оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", — сказал ранее Захарченко журналистам.

По его словам, столицей Малороссии становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.

Комментируя это решение, председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил Интерфаксу, что заявление главы самопровозглашенной республики об учреждении государства Малороссия можно понять по-человечески, но не с точки зрения минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Как глава комитета я этого (решение Захарченко об учреждении Малороссии — ИФ) поддержать не могу. Но как человек, как коммунист, как депутат я давно призываю Россию признать эти государства (ДНР и ЛНР — ИФ)", — отметил Калашников.

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что не имеют отношения к решению о создании государства Малороссия. Председатель народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко опроверг участие официальных представителей Луганска в заседании в Донецке, где было заявлено об учреждении такого государства.

"Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", - цитирует Дегтяренко "Луганский информационный центр".

Ранее Захарченко уже обещал, что противостояние в Донбассе рано или поздно закончится победой, "которую ополченцы отметят в Европе или Северной Америке", добавляя, что они якобы дойдут до Берлина или Нью-Йорка.