08.09.2018, 16:55

Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Луганском

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Gazeta.ru
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Petro Porošenko
Petro PorošenkoFoto: Mihhail Palintšak, TASS

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев сделает все возможное для возвращения украинского флага в Луганск. Об этом он сказал во время празднования Дня города в Виннице, передает ”Укринформ”.

Украинский президент заявил, что хотел бы из Винницы поздравить другие города Украины.

”Но отдельно я хочу поздравить [город], который находится сейчас на оккупированной территории, и мы сделаем все возможное, и пусть нас услышат луганчане, для того, чтобы мы вернули празднование Дня украинского города Луганск вместе с украинским суверенитетом и украинским флагом”, — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко также пообещал поднять украинский флаг над Донецком.

В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, не признавшие государственный переворот на Украине, объявили о создании ”народных республик” — самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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