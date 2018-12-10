Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с Россией

Порошенко объяснил, что разрыв договора о дружбе с Россией не был осуществлен ранее для того, чтобы использовать положения этого документа как правовое основание в исках против России в международных инстанциях. Так, в соглашении подчеркивается, что Москва и Киев строят отношения на основе "взаимного уважения и территориальной целостности, нерушимости границ, неприменения силы, невмешательства во внутренние дела".

Осенью Украина проинформировала ООН, ОБСЕ и другие международные организации о намерении отказаться от продления договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Порошенко внес в Раду проект закона о прекращении действия договора 3 декабря, и уже 6 декабря украинский парламент окончательно его одобрил, передает РБК.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным . Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В 2008 году действие договора было продлено.