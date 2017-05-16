Порошенко подписал указ о блокировке на Украине ”Яндекса”, ”ВКонтакте” и ”Одноклассников”

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций в отношении России. В рамках указа украинским интернет-провайдерам нужно заблокировать доступ к социальным сетям ”ВКонтакте” и ”Одноклассники”, а также к сервисам ”Яндекса” и Mail.ru. Указ опубликован на сайте президента Украины.

Блокировка доступа указана в качестве ограничительной меры по отношению к российским юридическим лицам в рамках украинского закона ”О санкциях”, предает Дождь.

В документе, подписанном президентом Украины, указывается список сервисов ”Яндекса”, доступ к которым должен быть запрещен. Туда вошли, в частности, ”Яндекс.Деньги”, ”Яндекс.Новости”, ”Яндекс.Фотки” и почтовый клиент. Также будет заблокирован доступ к поисковой системе. Указ также блокирует активы украинских подразделений ”ВКонтакте” и ”Яндекса”.

Помимо этого, под украинские санкции попали компания ABBYY — разработчик лингвистического программного обеспечения, компания-разработчик компьютерных программ 1С, ”Лаборатория Касперского” и разработчика антивирусного программного обеспечения ”Доктор Веб”. Согласно указу, ограничения будут действовать в течение трех лет.

Всего в санкционный список вошли 468 организаций и 1228 физических лиц. Указ президента Украины вступает в силу с момент опубликования, 15 мая.