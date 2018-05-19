19.05.2018, 17:00

Порошенко отозвал представителей Украины из всех уставных органов СНГ

 (3)
Gazeta.ru
EST
Petro Porošenko
Petro PorošenkoFoto: Mihhail Palintšak, Sputnik

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, передает РИА ”Новости”.

”Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ”, — заявил он.

Ранее Петр Порошенко заявил, что страна намерена ”использовать” Крымский мост для связей с Кубанью.

По его словам, россиянам Крымский мост якобы пригодится ”как дорога для отступления”. Он также добавил, что на Кубани живет ”большое количество украинцев”.

До этого в Верховной раде Украины заявили, что Крымский мост якобы станет украинским.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО И ВИДЕО: Принц Гарри и Меган Маркл поженились

19.05.2018
Свадьба, которую ждали уже давно! Брак между принцем Гарри и Меган Маркл будет заключен в полдень, а после часовой службы в церкви Св. Георгия (где, кстати, проходила свадьба Кейт и Уильяма) принц с женой проедут по городу в течение 25 минут, чтобы поприветствовать всех гостей.
Подробнее

Ученый — о возможности соседства под одной крышей языков "аборигенов" и "понаехавших"

19.05.2018
Доктор наук и лектор Нарвского колледжа Тартуского университета Юлле Сяэлик утверждает на страницах ”Учительской газеты”, что будущее, скорее всего, не за моноязычными и -культурными школами. Автор статьи-мнения своими глазами видела, как в зарубежных общеобразовательных учреждениях сосуществование различных культур и языков воспринимается не как потенциальная угроза, а как обогащающая ценность и развивающая возможность.
Подробнее


Как спасти Анну Каренину?

19.05.2018
Каждый раз, обращаясь к какой-то теме, лежащей вне злободневного ”мейнстрима”, испытываю некоторую неловкость. Как же: вот ведь все говорят про новый метод начисления пенсии, про бомбежки в Сирии, про отравление Скрипалей, а я про какую-то безопасность на железнодорожных переездах…
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Евросоюз вводит новый закон, чтобы обойти санкции США

19.05.2018
Евросоюз начал процедуру введения в действие закона, позволяющего обойти международные санкции США. Закон, принятый в 1996 году для защиты европейских компаний, работавших на Кубе, ни разу не был применен.
Подробнее

Партия оппозиционного российского политика Навального будет называться "Россия будущего"

19.05.2018
Партия оппозиционера Алексея Навального получила название "Россия будущего", соответствующее решение было принято на учредительном съезде, который проходит в Москве в субботу, 19 мая.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSU/12
189,- €
151,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106552007
150,30 €
90,18 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672001
135,- €
81,- €
-25% Käekell LACO JU 52 861908
540,- €
405,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ