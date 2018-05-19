Порошенко отозвал представителей Украины из всех уставных органов СНГ

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, передает РИА ”Новости”.

”Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ”, — заявил он.

Ранее Петр Порошенко заявил, что страна намерена ”использовать” Крымский мост для связей с Кубанью.

По его словам, россиянам Крымский мост якобы пригодится ”как дорога для отступления”. Он также добавил, что на Кубани живет ”большое количество украинцев”.

До этого в Верховной раде Украины заявили, что Крымский мост якобы станет украинским.