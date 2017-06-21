Порошенко отказался верить в ”связи” Трампа с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не верит в якобы сговор американского лидера Дональда Трампа с Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News в ходе своего официального визита в США.

”Он определенно не похож на человека, у которого имеются какие-то особые отношения с Россией, — ответил Порошенко на соответствующий вопрос ведущей. Он большой друг Украины, помогающий добиться мира в моей стране”.

Накануне, 20 июня, Трамп, приветствуя Порошенко в Белом доме, рассказал о ”большой вовлеченности” Вашингтона в дела Украины.

16 июня Трамп отметил, что ”после семи месяцев расследований и комитетских слушаний о моих "связях с русскими" никто не смог предъявить мне никаких доказательств. Грустно за всем этим наблюдать”.

8 июня бывший директор ФБР Джеймс Коми, выступая на специальных слушаниях в комитете по разведке сената США заявил, что Россия продолжит вмешиваться во внутренние дела США.

В январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые с помощью атак якобы желали повлиять на политический процесс в стране. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее охотой на ведьм.