30.04.2018, 21:20

Порошенко объявил о завершении АТО в Донбассе, заменив его на OOC

 (28)
rus.DELFI.lv
EST 1
Petro Porošenko
Petro PorošenkoFoto: IRAKLI GEDENIDZE, REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля официально объявил о завершении так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и начале в регионе операции объединенных сил (ООС). Командование переходит к руководству Вооруженных сил Украины.

"Формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами вооруженных сил Украины полагаться на командующего Объединенных сил. Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года", — написал Порошенко в фейсбуке .

Он также добавил, что режим АТО могут ввести в любой момент, когда возникает антитеррористическая угроза на освобожденных территориях.

"С нынешнего дня, 30 апреля 2018 года, антитеррористическая операция широкомасштабная на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства… АТО закончилась. Противостояние агрессии, отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний лоскуток украинской земли, причем как на территории Донецкой и Луганской областей, так и на территории оккупированного Крыма", — заявил Порошенко на заседании военного руководства страны, информирует ТАСС.

Порошенко добавил, что освобождение Донбасса будет осуществлено "политико-дипломатическим путем на основе минских соглашений".

Предусмотренная законом о реинтеграции Донбасса смена формата силовой операции в регионе была анонсирована в середине апреля. Тогда Порошенко говорил, что переформатирование призвано изменить организацию управления, предоставив командованию вооруженных сил дополнительные полномочия и контроль над подразделениями Нацгвардии, Службы безопасности Украины и полиции.

Руководить операцией объединенных сил поручено генерал-лейтенанту Сергею Наеву, сообщает Newsru.com.

Между тем пресс-центр операции украинской армии в Донбассе на своей странице в фейсбуке сообщил о прекращении деятельности. Деятельность пресс-центра была прекращена в связи со сменой формата операции в Донбассе.

ТОП

"Руководство АТО и коллектив пресс-центра Штаба благодарит каждого журналиста, оператора, фотографа и водителя, которые работали в районе проведения АТО, за сотрудничество, объективное освещение событий, предоставление правдивой информации о деятельности подразделений ВС Украины и столь необходимую поддержку наших бойцов в окопах", — говорится в тексте официального сообщения.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Киев допускает, что в дальнейшем в Донбассе будут проводиться "точечные антитеррористические операции".

Украинские власти объявили о начале антитеррористической операции (АТО) на востоке страны в апреле 2014 года. 20 февраля 2018 года Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок. Россия официально признана страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой областей.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



В Эстонии появятся космопарк, центры иллюзий и виртуальной реальности — EAS выделяет 6,65 млн евро

30.04.2018
Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) в целях развития международного семейного туризма выделит в общей сложности 6,65 млн евро на возведение в Пыльтсамаа космопарка, центра иллюзий WOW! в Курессааре и центра виртуальной реальности в квартале Ноблесснер в Таллинне.
Подробнее


Самые высокооплачиваемые чиновники Эстонии получают до 5900 евро

30.04.2018
Министерство финансов опубликовало оклады чиновников по состоянию на 1 апреля: первые места в рейтинге зарплат заняли командующий Силами обороны, гендиректор Департамента шоссейных дорог и глава Налогово-таможенного департамента.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106442002
167,40 €
100,44 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042007
156,60 €
93,96 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107002002
167,40 €
100,44 €

В Харьюмаа и Пярнумаа полностью бесплатного общественного транспорта не будет. Остальные еще думают

30.04.2018
Представители местных центров общественного транспорта имеют разный взгляд на подписанное сегодня министром Кадри Симсон постановление. Пярнумаа и Харьюмаа свои решения уже приняли, а остальным для принятия решения нужно время.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Шесть советов, как безопасно передвигаться на ховерборде

30.04.2018
По статистике If Kindlustus, каждую весну заметно возрастает количество несчастных случаев, многие из которых связаны с любительским спортом детей. Больше всего попадают в несчастные случаи дети дошкольного возраста и, в добавок к переломам, особенно опасны травмы головы.
Подробнее




Китай запланировал крупнейшее вмешательство в климат Земли

30.04.2018
Китайские ученые планируют увеличить количество осадков в Тибетском нагорье до 10 миллиардов кубометров в год. В рамках проекта "Тяньхэ" (англ. Sky River) в горах будут установлены десятки тысяч камер, которые будут выпускать в атмосферу частицы иодида серебра — соединения, являющегося дождеобразующим реагентом.
Подробнее