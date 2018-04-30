Порошенко объявил о завершении АТО в Донбассе, заменив его на OOC

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля официально объявил о завершении так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и начале в регионе операции объединенных сил (ООС). Командование переходит к руководству Вооруженных сил Украины.

"Формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами вооруженных сил Украины полагаться на командующего Объединенных сил. Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года", — написал Порошенко в фейсбуке .

Он также добавил, что режим АТО могут ввести в любой момент, когда возникает антитеррористическая угроза на освобожденных территориях.

"С нынешнего дня, 30 апреля 2018 года, антитеррористическая операция широкомасштабная на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства… АТО закончилась. Противостояние агрессии, отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний лоскуток украинской земли, причем как на территории Донецкой и Луганской областей, так и на территории оккупированного Крыма", — заявил Порошенко на заседании военного руководства страны, информирует ТАСС.

Порошенко добавил, что освобождение Донбасса будет осуществлено "политико-дипломатическим путем на основе минских соглашений".