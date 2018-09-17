17.09.2018, 19:55

Порошенко объявил о прекращении договора о дружбе с Россией

 (187)
РИА "Новости"
EST 7
Kersti Kaljulaid, Petro Porošenko, pressikonverents, Ukraina, Kiiev
Foto: Tiit Blaat

Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, сообщила его пресс-служба.

Киев решил не продлевать договор, подписание указа позволяет начать необходимые юридические процедуры, пояснили в ведомстве.

МИД Украины до 30 сентября проинформирует Москву о своем решении специальной нотой, а Порошенко внесет в парламент соответствующий законопроект.

Внешнеполитическое ведомство также сообщит о расторжении документа в ООН, ОБСЕ и другие международные организации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин добавил, что Киев готовится пересмотреть все действующие международные договоры с Россией.

Договор о дружбе

Россия и Украина подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Документ ратифицировала Верховная рада.

Он закрепил стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

Ранее Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что его ведомство подготовило необходимый пакет документов. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уточнила, что Порошенко поручил МИД не денонсировать договор о дружбе с Россией, а не готовить документы о продлении его действия — по ее словам, "речь идет исключительно о непролонгации".

Президент пояснял, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Недолго музыка играла. В волости Йыхви зреет новый властный переворот

17.09.2018
Всего три месяца назад в волостном собрании Йыхви поменялась власть, в результате чего пост старейшины волости занял центрист Мартин Репинский. Уже в ближайшее время ситуация может вновь кардинально поменяться — оппозиция в волостном собрании готова объявить вотум недоверия действующему руководству, чтобы ”прекратить растранжиривание бюджета и замену компетентных сотрудников на ”своих” для новой власти людей”.
Подробнее

Член комиссии по закупкам лекарств от ВИЧ задержан по подозрению в коррупции

17.09.2018
Центральная криминальная полиция задержала в понедельник члена комиссии Министерства социальных дел по закупкам лекарств от вируса ВИЧ Матти Майметса, который подозревается в неоднократном получении взяток от фармацевтических компаний.
Подробнее


КАРТА: На Гонсиори меняется движение в связи с укладкой последнего слоя асфальта

17.09.2018
Во вторник, 18 сентября, в 7 часов утра на улице Гонсиори начнется укладка последнего слоя асфальта, из-за чего будет нарушаться обычный порядок движения транспорта, сообщает Раэпресс.
Подробнее

Порошенко объявил о прекращении договора о дружбе с Россией

17.09.2018
Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, сообщила его пресс-служба.
Подробнее

ФОТО читателей Delfi: Ах, эта свадьба! Выбираем самую красивую пару портала

17.09.2018
С 14 августа в кинотеатрах выходит новая любовная комедия, на которую обязательно нужно сходить с любимым человеком. Три влюбленные пары — татарская, армянская и русская — готовятся сыграть свадьбы.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €

Дневник осужденного пожизненно заключенного Вируской тюрьмы: моя жизнь — как бесконечный "день сурка"

17.09.2018
Eesti Päevaleht попросил в августе одного заключенного несколько дней вести дневник. Рене Вайник осужден пожизненно, и его дни проходят в Вируской тюрьме. Такой жизнью, которую он описывает в своем дневнике, он живет очень долго — Вайник провел в тюрьмах 22 года, ровно половину своей жизни, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


Жестокий самосуд в Мустамяэ: в качестве подозреваемых задержаны четверо подростков

17.09.2018
3 сентября на пустыре близ улице Сютисте в Мустамяэ группа подростков совершила жестокий самосуд над другим мальчишкой. Подозрение в избиении представлено четырем молодым людям.
Подробнее

В КХЛ разгорелись страсти из-за фото Путина на логотипе финского клуба ”Йокерит”

16.09.2018
В международной хоккейной лиге КХЛ прекрасно стартовал единственный финский клуб ” Helsingin Jokerit”. Из прошедших шести матчей ”Джокеры” выиграли 5 и один проиграли лищь в добавленное время, сейчас они занимают первое место в Западной конференции. В то же время клуб оказался втянутым в скандал.
Подробнее