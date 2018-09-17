Порошенко объявил о прекращении договора о дружбе с Россией

Ранее Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что его ведомство подготовило необходимый пакет документов. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уточнила, что Порошенко поручил МИД не денонсировать договор о дружбе с Россией, а не готовить документы о продлении его действия — по ее словам, "речь идет исключительно о непролонгации".

Президент пояснял, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.