Порошенко обвинил Россию в авиаударах по Украине

”Учения нужны для того, чтобы продемонстрировать, что цена для России, которая использует воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой”, — отметил украинский лидер, не уточнив, где и когда якобы совершались авиаудары.

Он подчеркнул, что Киев не ”спрашивает у России, что мы должны делать на своей земле”.

”Мы боремся за свободу, мы боремся за демократию. Мы очень ценим прочную и надежную позицию, которую демонстрируют наши американские партнеры и партнеры по НАТО”, — заявил Порошенко.