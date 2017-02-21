Порошенко обвинил РФ в поставках военной техники в Донбасс под видом гуманитарной помощи

Президент Украины Петр Порошенко констатировал ухудшение ситуации в Донбассе и осложнение выполнения минских соглашений.

Он обратил внимание на продолжающиеся нарушения российской стороной режима прекращения огня, обстрелы населенных пунктов, умышленное разрушение инфраструктуры городов и поставки из России оружия через неконтролируемые участки границы, передает пресс-служба главы государства.

"Сегодня утром ко мне поступило сообщение от наших пограничников, которые сообщили, что в 60-м так называемом гуманитарном конвое из РФ была найдена военная техника. Думаю, что это очень четко отражает содержание этих так называемых гуманитарных миссий", — заявил Порошенко после встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Христосом Стилианидесом.

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Президент Украины также прокомментировал решение своего российского коллеги Владимира Путина о признании РФ документов, выданных в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые входят в состав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Все это — сознательное нарушение РФ минского процесса, по которому должно быть усиление санкций против агрессора. Уверен в том, что на сегодняшний день мы должны объединить усилия", — подчеркнул Порошенко.

"С точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и де-факто отказа от минского процесса, поскольку эти шаги несовместимы с выполнением минских договоренностей. Считаем, что это очень тревожное явление и оно требует решительных действий — до усиления санкций", — резюмировал украинский лидер.

В ДНР уже назвали заявление Порошенко о присутствии военной техники в составе гумконвоя МЧС РФ попыткой дискредитировать гуманитарную миссию в глазах мировой общественности, передает РИА "Новости". "Очередное лживое заявление, направленное на то, чтобы в глазах мировой общественности дискредитировать гуманитарную миссию и частично оправдать блокаду, которую устроили нацбатальоны", — заявил представитель Минобороны ДНР.