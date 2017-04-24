Порошенко обсудил с Тиллерсоном размещение в Донбассе миротворцев ООН

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном призвал к скорейшему рассмотрению вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Как говорится в заявлении, собеседники также обсудили итоги телефонного разговора в Нормандском формате 18 апреля и результаты американо-российских переговоров в Москве 12 апреля. "Порошенко выразил благодарность за твердую и непреклонную позицию США в поддержку нашего государства на основе принципа "ничего об Украине без Украины", — отметили в пресс-службе президента.

Кроме того, в очередной раз Порошенко призвал Вашингтон к сохранению единого международного фронта в политике санкций в отношении России до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Отдельно Тиллерсон и украинский лидер обсудили инцидент, произошедший сегодня в Луганской области, где автомобиль наблюдательной миссии ОБСЕ подорвался на фугасе.

В результате взрыва погиб один из наблюдателей — гражданин США — работавший медиком. "Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии (СММ), а также осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ", — подчеркивается в сообщении.

Отметим, силовики самопровозглашенной ЛНР утверждают, что бомба была установлена заранее на пути следования автомобиля, а установили ее якобы украинские диверсанты с целью провокации.