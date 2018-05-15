Порошенко о строительстве Крымского моста: он понадобится оккупантам, когда они будут покидать наш Крым

По словам Порошенко, несмотря на тщетные попытки Москвы легитимизировать "временную оккупацию Крымского полуострова", "бремя совершенного международного преступления для России будет только расти". Украинский лидер подчеркнул, что Киев будет и дальше последовательно защищать свои позиции по крымскому вопросу.

"Напомню, по моему поручению в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности в связи с противоправным возведением Керченского моста", — отметил Порошенко.

"Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере", — резюмировал президент Украины.

15 мая Владимир Путин прибыл из Сочи к Крымскому мосту, чтобы принять участие в церемонии открытия его автодорожной части. Глава государства ознакомился с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода.

Президент, ставший инициатором этой стройки, получил возможность первым из россиян проехать по мосту. Он вместе с колонной строительной техники отправился на ту сторону — в Крым, где выступил на митинге-концерте по случаю открытия транспортного перехода. Поехал Путин в Крым за рулем грузовика "КамАЗ", посадив рядом с собой генерального директора компании "СГМ-Мост" Александра Островского.

Этот мост самый протяженный в России, его общая длина составляет 19 км. При хорошем движении проезд с одного берега на другой занимает всего 15-20 минут — это показал и президент на "КамАЗе", преодолев все расстояние за 16 минут. Разрешенная скорость на мосту — 90 км/ч, в каждом направлении — по две полосы для автотранспорта. Общая пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. При этом пешеходные зоны и велодорожки не предусмотрены.