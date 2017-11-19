Порошенко назвал Украину космической державой

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна на протяжении 20 лет ”успешно подтверждает свои позиции космической державы”. Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Gazeta.ru.

”20 лет назад в этот день произошло историческое событие для Независимой Украины — Леонид Каденюк на борту американского космического корабля ”Колумбия” осуществил полет в космос. С того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы”, — заявил Порошенко.

По его словам, ракетоносители украинского производства выводят на орбиту космические аппараты и спутники из разных стран ”по всему миру”.

Также он добавил, что Украина является активным участником международных космических программ.

В августе Порошенко назвал Украину авиационной державой.