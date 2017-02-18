Порошенко назвал признание Россией документов ДНР нарушением международного права

Президент Украины Петр Порошенко назвал признание Россией документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, доказательством нарушения международного права российским руководством, передает gazeta.ru со ссылкой на ”112 Украина”.

”Для меня это является очередным доказательством и ”российской оккупации”, и российского нарушения международного права”, — сказал он.

Он также назвал ”циничным” то, что соответствующий указ был подписан во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов приравнял признание Россией паспортов ДНР к выходу из Минского процесса.