18.02.2017, 22:10

Порошенко назвал признание Россией документов ДНР нарушением международного права

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Gazeta.ru
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Petro Porošenko
Petro PorošenkoFoto: Shizuo Kambayashi, AP

Президент Украины Петр Порошенко назвал признание Россией документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, доказательством нарушения международного права российским руководством, передает gazeta.ru со ссылкой на ”112 Украина”.

”Для меня это является очередным доказательством и ”российской оккупации”, и российского нарушения международного права”, — сказал он.

Он также назвал ”циничным” то, что соответствующий указ был подписан во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов приравнял признание Россией паспортов ДНР к выходу из Минского процесса.

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