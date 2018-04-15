Порошенко назвал армию Украины одной из самых эффективных в Европе

Президент Украины Петр Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе. Об этом он написал в своем твиттере.

”За последние четыре года нам удалось не только возродить армию, но и превратиться в одну из самых эффективных армий в Европе”, — написал он.

Подтверждением этому, по его словам, является участие десантников Украины в курсе контр-штурмовых действий для маленьких групп SWAT в Польше, где украинские военные показали лучший результат.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. Соответствующее уведомление было направлено в конгресс США.