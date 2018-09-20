20.09.2018, 16:28

Порошенко нашел на Украине ”тень двуглавого орла”

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Gazeta.ru
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Petro Porošenko
Petro PorošenkoFoto: Mihhail Palintšak, Sputnik

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за словами многих украинских политиков скрывается желание достигнуть компромисса с российской стороной на условиях, которые будут невыгодны государству. Об этом политик сказал во время своего ежегодного послания Верховной раде, трансляцию которого ведет ”112 Украина”.

По словам Порошенко, на Украине много билбордов, призывающих к компромиссу с Россией.

”Чуть ли не каждый столб обсели голуби мира. Только тень от них, от голубей, словно от двуглавого”, — сказал Порошенко.

Он развил метафору и заметил, что в клюве у этих птиц находятся семена мира на российских условиях.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Виктор Медведчук заявил, что ”радикально антироссийская” позиция президента Украины Петра Порошенко мешает мирным переговорам с Россией.

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