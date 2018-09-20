Порошенко нашел на Украине ”тень двуглавого орла”

По словам Порошенко, на Украине много билбордов, призывающих к компромиссу с Россией.

”Чуть ли не каждый столб обсели голуби мира. Только тень от них, от голубей, словно от двуглавого”, — сказал Порошенко.

Он развил метафору и заметил, что в клюве у этих птиц находятся семена мира на российских условиях.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Виктор Медведчук заявил, что ”радикально антироссийская” позиция президента Украины Петра Порошенко мешает мирным переговорам с Россией.