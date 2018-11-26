26.11.2018, 12:59

Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве комиссии Украина-НАТО

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Интерфакс
EST
Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве комиссии Украина-НАТО
Foto: Sergei Supinsky, AFP

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО из-за керченского инцидента.

"Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России", — сообщает пресс-служба главы украинского государства в понедельник.

Порошенко проинформировал генсека НАТО об инциденте и действиях Украины в ответ, в том числе о введении режима военного положения.

Кроме того, глава государства призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и судов.

В свою очередь, по информации пресс-службы, генсек НАТО выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.

Стороны договорились продолжить контакты на высшем уровне.

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