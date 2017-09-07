Порошенко хочет сделать Крым обузой для России, чтобы она сама вернула его Украине

Украина не намерена возвращать оккупированные Крым и Донбасс военным путем и намерена добиться справедливости на политико-дипломатической арене. Об этом заявил украинский президент республики Петр Порошенко с трибуны парламента.

"Враг укрепился на урбанизированной территории с мегаполисами с большим городским населением. Там живут граждане Украины. Мы не можем и не будем уничтожать своих граждан так хладнокровно, как российское руководство действовало в Чечне", — цитирует обращение Порошенко Dialog.ua.

По словам главы Украины, вернуть Крым силой невозможно и не стоит надеяться, что Россия уйдет с полуострова сама. Но можно сделать его "неподъемной ношей" для Москвы, отмечает "Украинская правда". "Как преступник иногда выбрасывает украденное, когда оно начинает ему печь, так и Россия может отказаться от Крыма, если он станет для нее обузой", — заявил Порошенко.

Украинский лидер отметил, что для этого следует использовать международные платформы, санкции и другие правовые консолидированные меры. "Привлечение России к международно-правовой ответственности является длительным, но неизбежным процессом", — добавил президент.

По данным Порошенко, 60% украинцев поддерживают бескровный план возвращения захваченных территорий, за военное наступление выступают только 13%. Еще 14% респондентов, уставших от конфликта, готовы согласиться на его замораживание с непременной изоляцией отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

Напомним, в середине июня Порошенко назначил уполномоченного по урегулированию ситуации на востоке страны. Эту должность заняла народный депутат от фракции "УДАР" Ирина Геращенко. В указе Порошенко говорилось, что должность уполномоченного создана "в целях содействия достижению гражданского согласия, создания условий для внедрения мирного плана президента Украины по урегулированию ситуации на востоке Украины".

Еще в 2014 году Порошенко обещал создать в Донецкой и Луганской областях гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения блокадных городов, но в ДНР ни одного коридора по состоянию на июнь 2017 года пока не видели.

А о намерении вернуть Крым под контроль Киева бескровным путем Порошенко заявлял в январе 2016 года и просил для этого помощи у ЕС и США. "Такие сложнейшие задачи, как возвращение Донбасса и Крыма, я планирую решать в первую очередь политико-дипломатическим и международно-правовым путем", — заявлял глава Украины.