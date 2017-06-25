Порошенко анонсировал вступление в силу соглашения об ассоциации с ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что процедура ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС будет полностью завершена в июле текущего года.

"Могу сказать вам еще одну приятную новость, что в июле месяце процедура ратификации будет завершена. Не осталось никаких политических решений. И на саммите "Украина-ЕС", который состоится в июле, мы будем праздновать завершение ратификации", — сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам, показанном вечером в воскресенье.

Глава украинского государства вновь отметил, что ожидает вступления этого важного документа в силу в полном объеме с 1 сентября 2017 года.