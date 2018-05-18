18.05.2018, 22:00

Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма

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Lenta.ru
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Petro Porošenko
Petro PorošenkoFoto: Mihhail Palintšak, TASS

Рабочая группа Конституционной комиссии Украины в ближайшее время завершит работу над предлагаемыми поправками к основному закону страны относительно статуса Автономной Республики Крым (такое название полуостров носил в составе Украины). Об этом в пятницу, 18 мая, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает телеканал ”112 Украина”.

”За год рабочая группа, созданная конституционной комиссией, наработала важные изменения в раздел 10 Конституции Украины. Эти изменения должны закрепить неотъемлемое право крымскотатарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого украинского государства. Именно такое право группа предлагает признать источником особого статуса крымской автономии как неотъемлемой составляющей единой Украины”, — указал он.

Благодаря разработанным поправкам, в случае возникновения на полуострове ”угроз государственному суверенитету Украины”, президент страны получит право вводить на территории полуострова особый режим управления, назначая специального государственного чиновника и прекращая работу местных органов власти.

Также рабочая группа предлагает создать на полуострове отдельный представительный орган — Крымскую Раду, которая должна будет представлять интересы всех жителей региона.

”Ожидаю, что в ближайшее время рабочая группа окончательно одобрит эти предложения и передаст их на рассмотрение Конституционной комиссии”, — сказал украинский лидер.

Вопрос по изменению статуса Крыма Порошенко поручил рассмотреть Конституционной комиссии в конце июня 2017 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что об изменении статуса российского региона не может идти речи.

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Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума. Киев отказался признавать результаты плебисцита. На Украине регион обозначен в конституции как Автономная Республика Крым, в СМИ его называют временно оккупированной территорией. Москва подчеркивает, что при проведении референдума были соблюдены все нормы международного права, а вопрос о принадлежности полуострова считает закрытым.

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