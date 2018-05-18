Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма

Рабочая группа Конституционной комиссии Украины в ближайшее время завершит работу над предлагаемыми поправками к основному закону страны относительно статуса Автономной Республики Крым (такое название полуостров носил в составе Украины). Об этом в пятницу, 18 мая, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает телеканал ”112 Украина”.

”За год рабочая группа, созданная конституционной комиссией, наработала важные изменения в раздел 10 Конституции Украины. Эти изменения должны закрепить неотъемлемое право крымскотатарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого украинского государства. Именно такое право группа предлагает признать источником особого статуса крымской автономии как неотъемлемой составляющей единой Украины”, — указал он.

Благодаря разработанным поправкам, в случае возникновения на полуострове ”угроз государственному суверенитету Украины”, президент страны получит право вводить на территории полуострова особый режим управления, назначая специального государственного чиновника и прекращая работу местных органов власти.

Также рабочая группа предлагает создать на полуострове отдельный представительный орган — Крымскую Раду, которая должна будет представлять интересы всех жителей региона.