Порнозвезде заплатили 130 тысяч долларов за молчание о связи с Трампом

Адвокат президента США Дональда Трампа заплатил порнозвезде Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), 130 тысяч долларов за молчание о связи с главой государства. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, это сделка состоялась в разгар президентской кампании 2016 года. В Белом доме эти данные назвали ложью.

Юрист Майл Коэн в беседе с изданием подчеркнул, что Трамп в очередной раз отрицает какие-либо отношения с Дэниелс, но информацию о платеже он не опроверг.

Журналисты WSJ раздобыли данные об оплате. Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, они отмечают, что денежный перевод был отправлен Дэниелс через ее адвоката на счет в Лос-Анджелесе.

Газета также поясняет, что связь между Трампом и порноактрисой возникла, вероятно, после его женитьбы на Меланье в 2006 году.