19.09.2018, 21:00

Порноактриса Сторми Дэниелс выпускает книгу о романе с Трампом. О чем в ней говорится?

 (5)
bbcrussian.com
EST 1
Порноактриса Сторми Дэниелс выпускает книгу о романе с Трампом. О чем в ней говорится?
Foto: ROBYN BECK, AFP

В начале октября — за месяц до промежуточных выборов в США — в продажу поступит книга бывшей порноактрисы Сторми Дэниелс, в которой она подробно рассказывает о своем романе с Дональдом Трампом более чем десятилетней давности. Из таблоидной истории слухи о романе давно превратились в один из главных политических скандалов в США.

Книга "Полное раскрытие" — это именно то, что можно ожидать от Сторми Дэниелс, самой неожиданной героини американской политики. С ее содержанием уже ознакомились журналисты Guardian, и они подтверждают: Дэниелс с большим количеством интимных подробностей, вплоть до формы гениталий президента США, рассказывает об отношениях с миллиардером и о своей жизни.

"Если бы у меня были отношения с Дональдом Трампом, то вы бы узнали о них не из новостей, а из книги", — говорилось в заявлении Сторми Дэниелс, которое ее представитель передал прессе в начале 2018 года. Именно тогда газета Wall Street Journal рассказала о том, что адвокат Трампа Майкл Коэн в 2016 году незадолго до выборов президента США заплатил Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) 130 тысяч долларов за молчание.

Спустя девять месяцев Коэн под присягой признался, что нарушил правила финансирования избирательных кампаний, заплатив Дэниелс, и утверждал, что сделал это по приказу Дональда Трампа, чтобы избежать негатива в прессе. Согласно утверждениям Дэниелс (она вскоре после публикации WSJ перестала что-либо отрицать), миллиардер состоял с ней в связи, когда его жена Мелания была беременна.

В книге Сторми Дэниелс, если судить по публикации в Guardian, мало новых подробностей — в первую очередь потому, что в прессе уже публиковались ее рассказы о романе с Трампом. В книге она рассказывает о непростом детстве в Луизиане, влюбленности в Патрика Суэйзи в фильме "Грязные танцы" и об опыте работы в стриптиз-барах, который привел ее в порноиндустрию.

Именно в этой профессии она состоялась и стала известной актрисой, сценаристом и режиссером со множеством профессиональных наград. Дэниелс даже всерьез раздумывала баллотироваться в сенат от Луизианы, но решила, что не потянет участие в предвыборной гонке.

Рассказ о романе совпадает с тем, что мы уже знаем: она познакомилась с Трампом в 2006 году на гольф-турнире, куда была приглашена в качестве гостьи, миллиардер позвал ее на ужин, после чего у них был секс, который ее не впечатлил. Трамп, рассказывает Дэниелс, обещал ей участие в его телешоу "Кандидат" и даже утверждал, что поможет продержаться в нем подольше благодаря подлогу.

Дэниелс рассказывает, что все это было идеей Трампа. Ради участия в шоу она поддерживала с ним переписку, но в какую-то серьезную связь она не выросла. В "Кандидат" она так в итоге и не попала. Порноактриса вспоминает, что в 2007 году она была в номере отеля вместе с Трампом, они смотрели передачу об акулах.

В этот момент Трампу позвонила Хиллари Клинтон — она тогда боролась за выдвижение в президенты от Демократической партии, а миллиардер ее поддерживал. Они говорили о каком-то "нашем плане", но Трамп, как вспоминает Дэниелс, был полностью увлечен фильмом об акулах и не очень следил за беседой.

Один из наиболее важных моментов в ее книге касается того, почему Дэниелс вообще решила рассказать о связи с Трампом. О ее отношениях с миллиардером знали несколько подруг Дэниелс, но широкой огласке до 2011 года эта тема не получила. В том году она дала интервью изданию In Touch об отношениях с миллиардером, но его публиковать не стали из-за угроз представителей Трампа подать в суд.

Актриса утверждает, что после интервью некий человек встретил ее на парковке и предупредил, что лучше ей не рассказывать о романе. В итоге история о Дэниелс и Трампе появилась в прессе, но лишь на уровне слухов, а интервью появилось на сайте In Touch лишь в январе этого года.

Когда Трамп объявил о выдвижении в президенты в 2015 году, Дэниелс не восприняла это всерьез, но по мере того, как он продолжал выигрывать праймериз и превращался в основного кандидата от республиканцев, она стала волноваться за свою безопасность в связи с романом. Осенью 2016-го она согласилась на деньги в обмен на молчание. Сейчас Дэниелс утверждает, что договор не имеет юридической силы.

ТОП

Дональд Трамп отрицает, что когда-либо состоял в связи со Сторми Дэниелс, но признает, что компенсировал адвокату Майклу Коэну те 130 тысяч долларов, которые он заплатил Дэниелс за молчание.

Трамп утверждает, что никаких законов при этом нарушено не было — несмотря на обратные признания Коэна в суде.

Подавать в суд на Дэниелс в связи с публикацией книги и нарушением соглашения о молчании он не собирается. Белый дом выдержки из книги Дэниелс никак не прокомментировал.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Госбюджет 2019 и рапорт об отмывании средств в Danske Bank

19.09.2018
На пресс-конференции Danske Bank представил рапорт об отмывании средств в его эстонском филиале. Глава банка ушел в отставку. Правительство Эстонии достигло принципиального согласия в вопросах о госбюджете на 2019 год. Читайте также о том, как примерный полицейский из Нарвы в одночасье стал преступником, и как Россия хочет облегчить пересечения границы.
Подробнее

Пассажиры Nordica страдают из-за опоздания самолетов. На этой неделе было задержано и отменено несколько рейсов

19.09.2018
На этой неделе пассажиры Nordica столкнулись с неоднократным опозданием или отменой рейсов. Причины были связаны с техническими поломками и человеческими проблемами, заявил представитель отечественной авиакомпании.
Подробнее


Спортсмен, диверсант, эмигрант. Противоречивая жизнь чемпиона Эстонии

19.09.2018
28 августа 1943 года из Ивановской области за линию фронта в немецкий тыл вылетел военный самолет, на борту которого находились 10 советских парашютистов. Диверсионной группой руководил успешный эстонский спортсмен Эльмар Ряхн.
Подробнее

ФОТО: Алкоголь и гормоны. Доморощенный гонщик терроризируют деревню в Тартумаа

19.09.2018
Полиции в Тартумаа хорошо известен молодой человек, на прошлой неделе съехавший на BMW в кювет - автомобиль перевернулся несколько раз, а шестеро человек получили тяжелые травмы. На счету горе-водителя также вождение в пьяном виде, а также игнорирование требования полиции остановиться, пишет Õhtuleht.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €

Хельме обвинил Корба в разжигании антиэстонской ненависти

19.09.2018
На Delfi вышло мнения генсека Центристской партии Михаила Корба "Коалиция из реформистов и EKRE — страшный сон, который может стать явью". Председателю консерваторов Марту Хельме слова Корба не пришлись по душе.
Подробнее



Илон Маск и черная полоса. Что неладно в его странном и прекрасном королевстве?

19.09.2018
Илон Маск - один из самых известных бизнесменов в мире. На днях он снова попал на первые полосы газет - на этот раз с объявлением об отправке первого туриста к Луне. Но похоже, в жизни предпринимателя-визионера сейчас черная полоса.
Подробнее