19.09.2018, 17:54

Порадовали Трампа: о чем договорились Северная и Южная Кореи

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bbcrussian.com
EST
Порадовали Трампа: о чем договорились Северная и Южная Кореи
AP

В столице КНДР завершились переговоры Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Главный итог — декларация о денуклеаризации. О чем еще договорились лидеры двух Корей и чему так радуется Дональд Трамп?

Второй день саммита в Пхеньяне завершился подписанием совместного заявления. О его содержании лидеры рассказали на пресс-конференции в резиденции для высоких гостей "Пэкхвавон", которую журналисты смотрели по трансляции в Сеуле. Вот главные пункты:

  • Северная Корея готова к демонтажу своего основного ядерного полигона в Йонбене, если США будут соблюдать достигнутые ранее договоренности
  • КНДР объявила об окончательном демонтаже ракетного полигона и пусковой площадки в Тончхане
  • КНДР обещает допустить на полигон Тончхан иностранных наблюдателей, чтобы те убедились в том, что объекты демонтированы

Демонтаж ядерного реактора в Йонбене был предусмотрен договоренностями по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутыми в июне на переговорах Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того:

  • КНДР и Южная Корея обещают прекратить крупномасштабные артиллерийские и полевые учения рядом с демилитаризованной зоной на границе двух стран, а также полеты военных самолетов рядом с ней
  • планируется создать буферную зону в Желтом море, в которой не будут проводиться военно-морские учения
  • наблюдательные посты Северной и Южной Кореи будут отведены от границы
  • обе страны уже в этом году начнут работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог с обеих сторон границ (в таком случае грузы из Южной Кореи смогут через Россию по Транссибу попадать в Европу)
  • КНДР и Южная Корея, как заявили их лидеры, намерены отправить единую команду спортсменов на Олимпийские игры (как и в 2018 году) и будут претендовать на совместное проведение Олимпиады в 2032 году

Ким Чен Ын при этом заявил, что готов посетить Сеул в ближайшее время. Если это случится, это будет первый визит северокорейского лидера в столицу Южной Кореи за всю историю.

Лидер также заявили, что хотят превратить Корейский полуостров в "мирную землю без ядерного оружия".

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин накануне, 18 сентября, прибыл в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном. Это первый официальный визит главы Южной Кореи в столицу КНДР за последнее десятилетие, но в этом году он уже трижды встречался с Ким Чен Ыном. Их первая встреча состоялась в конце апреля на границе двух государств. Тогда впервые лидер Северной Кореи перешел пешком границу с Южной Кореей и обменялся приветствиями с президентом Мун Чжэ Ином.

А 12 июня в Сингапуре Ким Чен Ын впервые встретился с Трампом. Главной темой их переговоров тоже стал вопрос ядерного разоружения КНДР. Оба лидера пообещали добиваться денуклеаризации полуострова, а также способствовать стабилизации обстановки в регионе и улучшению отношений между США и Пхеньяном.

Сейчас Трамп с восторгом оценил слова лидеров КНДР и Южной Кореи после переговоров в Пхеньяне.

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"Ким Чен Ын согласился разрешить ядерные инспекции, возможность проведения которых обсуждались на последних переговорах, и навсегда демонтировать полигон и стартовую площадку в присутствии международных экспертов. В то же время не будет никаких ядерных и ракетных испытаний", — написал американский президент в "Твиттере".

"Кроме того, Северная и Южная Кореи подадут совместную заявку на проведение Олимпиады 2032 года. Очень волнующе!" — добавил он.

В последнее время эксперты указывали на сложности с выполнением июньских договоренностей Ким Чен Ына и Трампа. Вашингтон требовал конкретных действий по денуклеаризации, прежде чем идти навстречу Пхеньяну и смягчить жесткие санкции, введенные США против КНДР, напоминает агентство Рейтер.

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