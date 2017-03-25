Попытка Трампа отменить Obamacare потерпела неудачу

Голосование по законопроекту о реформе здравоохранения, которая заменила бы программу медицинского страхования (Obamacare), в последний момент было отменено. Президент Дональд Трамп отозвал законопроект после того, как тот не получил необходимой поддержки республиканцев.

Республиканцы в палате представителей Конгресса США сняли с голосования законопроект реформы здравоохранения, которая отменяла введенную президентом Бараком Обамой страховую систему, получившую неофициальное название Obamacare, пишет Русская служба Би-би-си.

Трамп заявил журналистам, что подготовка нового законопроекта не займет много времени.

"Могу вам сказать, что из этого получится: еще лучший закон", — сказал он, выразив надежду, что новый законопроект поддержат не только республиканцы, но и демократы.

"Когда-нибудь, в не таком уж далеком будущем… Не думаю, что это случится через значительный промежуток времени", — добавил он, говоря о сроках подготовки нового документа.

По словам Трампа, теперь на очереди налоговая реформа.

Что случилось с президентским законопроектом

Ожидалось, что голосование по законопроекту Трампа в нижней палате начнется в ближайшие минуты, но в последний момент был объявлен перерыв в заседании.

Затем спикер палаты представителей Пол Райан сообщил, что он и Трамп договорились отменить голосование, после того как стало очевидно, что проект не получит необходимый минимум в 215 голосов от республиканцев.

"Я говорил с президентом некоторое время назад и сказал ему, что лучшее, что я сейчас могу сделать, — это отозвать законопроект, и он согласился с этим решением", — заявил Райан на пресс-конференции.

"Это огорчительный день для нас. Делать серьезные вещи весьма сложно", — отметил спикер.

Почему конгрессмены не поддержали президента

По разным данным от 28 до 35 республиканцев выступили против реформы здравоохранения, которую предложил Трамп.

Одним не понравилось, что президентский законопроект слишком сильно урезал медицинское страхование. Другие сочли подготовленные изменения недостаточно глубокими.

"Мы были близки [к тому, чтобы принять законопроект], и многие члены нашей партии голосовали с нами, но этого оказалось недостаточно", — признал Райан.

Он добавил, что действительно гордится президентским законопроектом. По его мнению, американская система здравоохранения стала бы значительно лучше.

Спикер также раскритиковал систему Obamacare, отметив, что худшее, на его взгляд, еще впереди. При этом американцам в обозримом будущем предстоит жить с этой системой, сказал Райан.

В свою очередь, лидер демократов в палате представителей Конгресса Нэнси Пелоси приветствовала решение Трампа.

"Сегодня великий день для нашей страны. Это победа для американцев, для пожилых, для людей с ограниченными возможностями, для детей, ветеранов", — сказала она. По ее словам, в случае принятия законопроекта без медицинской страховки остались бы 24 миллиона человек.

Что Трамп хотел сделать с наследием Обамы

Отмена программы Obamacare — одно из главных предвыборных обещаний Трампа.

Ранее сообщалось, что президент предупреждал республиканцев: если они не проголосуют за его законопроект, то навсегда останутся зависимыми от программы здравоохранения Обамы.

Сегодня большинство обладателей страховки получают дотации от государства. Чтобы казна могла себе это позволить, указ о доступном здравоохранении и защите пациентов (так называемый Obamacare) обязывает всех американцев завести себе страховку — в противном случае они платят штраф. Сейчас он составляет в среднем 995 долларов в год.

Необходимость дополнительно платить за страховку вызывала у многих американцев недовольство. По их мнению, по Конституции США правительство не может с помощью законов заставлять их покупать какие-либо определенные товары.

В рамках реформы республиканская партия предложила отменить эти штрафы, а также субсидии для пожилых граждан, которые уже пользуются налоговыми льготами.