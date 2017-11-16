Попытка "развала православия"? На Украине Рождество 25 декабря сделали выходным днем

Верховная рада внесла в число официальных праздничных дней Украины 25 декабря. В этот день отмечается Рождество по григорианскому календарю, которым руководствуются многие католики и протестанты. Одновременно украинские депутаты после длительных дебатов упразднили выходной день 2 мая.

7 января, день, в который отмечают Рождество большинство православных верующих мира, остается в списке праздничных дней.

Отношение украинских политиков к нововведению неоднозначно: его называют как "усилением евроинтеграционных позиций" Киева, так и шагом к "развалу православия" в стране. В случае если принятый в четверг закон будет оперативно подписан спикером и президентом, 25 декабря станет выходным днем уже в этом году.

Инициаторы введения в украинский календарь нового выходного — более двух десятков депутатов-представителей как провластных, так и оппозиционных фракций Рады — утверждали, что рождество 25 декабря отмечают около трети зарегистрированных в стране христианских общин. Посему, говорили они, принятие этого законопроекта "будет содействовать объединению и улучшит взаимопонимание" между многочисленными христианскими конфессиями страны.

Однако предложение добавить в календарь лишний "красный день" понравилось не всем депутатам. Представитель "Блока Петра Порошенко" Анатолий Матвиенко назвал предложение ввести выходной 25 декабря попыткой "развала православия" на Украине. "Мы бросаем кость Москве, которая будет кричать, что мы загоняем православное государство в католицизм!" — возмущался он.

Другой депутат от президентской партии — бывший министр финансов Виктор Пинзеник — приводил экономические аргументы против новации. "Кто-то пробовал посчитать, насколько это бьет по бюджету Украины? Какой объем ВВП мы теряем?" — гневно вопрошал он коллег.

В результате на рассмотрение депутатов внесли предложение назначить выходной на 25 декабря и одновременно упразднить этот статус для 2 мая — второго дня первомайской "спарки".

Однако это предложение поначалу тоже не смогло объединить Раду. Игорь Шурма из "Оппозиционного блока" назвал саму идею совместить в одном решении судьбу двух праздничных дней "богохульством".

"1 и 2 мая — это не просто праздник трудящихся, это праздник воссоединения семей, потому что дети едут к родителям, чтобы помочь картошку в селе посадить!" — кричал с трибуны лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Впрочем, уже спустя несколько минут тот же Ляшко заявил, что прозвучавшие в зале Рады аргументы изменили позицию его фракции, и голоса "радикалов" стали решающими при принятии итогового решения — отменить выходной в мае и назначить на декабрь.

Технически, если спикер Андрей Парубий и президент Петр Порошенко подпишут этот документ на протяжении ближайших дней, 25 декабря впервые будет отмечаться на Украине как официальный выходной уже в этом году.

Одним из первых отреагировал на принятый Радой законопроект секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, назвавший его "мировоззренческим решением".

"(Оно) усилит европейские интеграционные позиции Украины и позволит оторваться от московских календарей и российских имперских стандартов", — заявил он.