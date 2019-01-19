Популярных блогеров в Instagram взламывают и требуют выкуп. Не дождавшись помощи от соцсети, жертвы нанимают других хакеров

В сентябре Motherboard рассказывал о четверых инфлюэнсерах, чьи страницы в инстаграме взломали. Двое из них заплатили хакерам выкуп, — примерно по 100 долларов — но все равно не смогли вернуть доступ к своим аккаунтам. Motherboard утверждает, что сейчас взломы возобновились. Издание поговорило с четырьмя новыми жертвами хакеров (включая Линдси Комерфорд); все они пожаловались, что поддержка сервиса не помогла им. ”Не могу связаться с Instagram: они только шлют мне автоматически сгенерированные ответы”, — заявила певица Кендра Эрика, на которую в инстаграме были подписаны 35 тысяч человек.

В Instagram разработана специальная процедура для пользователей, которые сообщают, что их лишили доступа в его аккаунт. Такому пользователю приходит письмо со специальным кодом. Служба поддержки предлагает ему выслать селфи с этим кодом, после чего сравнивает изображение с фотографиями, которые были опубликованы на странице пользователя раньше. Если модератор решает, что человек на фото и правда владелец аккаунта, тому возвращают доступ к странице. Однако сразу несколько инфлюэнсеров заявили, что проходили через эту процедуру, но безрезультатно. Motherboard не уточняет, почему.

Из-за неэффективности поддержки Instagram жертвы хакеров вынуждены искать помощь на стороне. Большинство инфлюэнсеров, с которыми поговорил Motherboard, обратились к Хуану Диего Пелаесу — колумбийцу, который называет себя экспертом по инстаграму. Он, по его словам, знает способы, позволяющие заставить поддержку среагировать на жалобу быстрее. Иногда для этого ему нужен доступ в электронную почту клиента. ”Разумеется, [после взлома] я смотрела на эту идею скептически, но Хуан завоевал мое доверие и пароли от всех моих аккаунтов”, — сказала Линдси Комерфорд, ставшая одной из тех, кто воспользовался услугами Пелаеса. Получив доступ к ее почте, он переписывался с поддержкой инстаграма от ее имени и сумел вернуть ей доступ к профилю.

Еще две жертвы взломов сказали Motherboard, что хакеры внезапно сами вышли с ними на связь и прислали пароли от украденных аккаунтов. На вопрос, что заставило взломщиков это сделать, Пелаес сказал, что действовал их же методами. ”Они дали пароли, потому что я взломал их устройства”, — ответил мужчина, не уточнив деталей.

По словам Пелаеса, в последнее время к нему обращается все больше жертв взлома. Instagram, однако, утверждает, что служба поддержки способна бороться со хакерами эффективнее, чем обычные пользователи — даже если они сами обладают хакерскими навыками. ”Мы знаем, что мы способны сделать больше, и прилагаем все усилия, чтобы остановить [хакеров] и обезопасить пользователей” — заявил представитель соцсети.