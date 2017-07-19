Поправки к закону: кто и почему может лишиться российского гражданства

Госдума приняла поправки в закон "О гражданстве России". DW разбиралась, почему нормы о присяге и лишении гражданства за терроризм рассматривались в одном пакете.

В среду, 19 июля, Госдума одобрила в третьем чтении поправки к закону о гражданстве РФ. Три главных изменения в законодательстве — присяга, возможность упрощенного выхода из гражданства Украины и лишение гражданства террористов — DW рассмотрела в порядке возрастания важности.

Присяга при принятии гражданства

"Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство России, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", — текст присяги, утвержденный Госдумой, разошелся в СМИ еще до принятия закона в третьем чтении. Желающие принять российское гражданство уже могли выучить его наизусть.

Всего в профильный комитет поступили 93 варианта текста. Отвергнутые варианты были иногда довольно экстравагантными, многие — в стихах. Например: "Счастье с любовью тебе даря,/ прими меня, моя Страна. /Вместе мы хотим создать то, что называется Семья, /хотелось бы услышать — за тебя горжусь Я" (автор — Иван Разанен). "Нарушу клятву — суд народа/ Позор и мне, а за меня и роду/ Я верю в справедливость и добро/ Оно мне Родиной дано" (автор — Ксения Васильева).

"И пусть отсохнут мои руки и ноги, если я когда-либо перейду на сторону врага. И пусть мертвым будет мой язык, если когда-либо я скажу хоть одно плохое слово о России. Мне не нужны грязные деньги и посулы — я никогда ни на йоту не отступлю от интересов моего государства" (автор — Владимир Жириновский). Думский комитет по госстроительству и законодательству выбрал, похоже, кратчайшую и самую нейтральную формулировку.

Упрощенный выход из украинского гражданства

Это нововведение приветствовали многие эксперты и правозащитники. Госдума разрешила украинцам, желающим получить российские паспорта, не представлять справку об отказе от гражданства Украины, выдаваемую соответствующими национальными органами. Дело в том, что по общим правилам иностранец может получить российский паспорт, только отказавшись от гражданства своего государства. Обычно требуется официальное подтверждение от этого государства.

Но получить такое подтверждение на Украине очень сложно. Поэтому российские законодатели освободили украинских граждан от этой необходимости. "Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющегося у него гражданства, является нотариально заверенная копия заявления", — сказано в поправке.

По мнению политолога из РАНХиГС Екатерины Шульман, невозможность отказа в одностороннем порядке действительно была проблемой для многих украинских граждан: "Существовала правовая неопределенность. Многие люди не могли получить российское гражданство, потому что украинская сторона не отзывалась на их обращения". По выражению Шульман, Украина, несмотря на все уведомления, будет продолжать считать "отказников" своими гражданами: "Это не новая ситуация, с такой проблемой сталкиваются сейчас и жители Крыма".

Лишение российского гражданства

Если первые две поправки, широко освещаемые в российских СМИ, касаются принятия гражданства, то третья, на которую мало кто обратил внимание, регламентирует порядок его лишения. В ней говорится, что это может произойти, "если будет установлено, что данное решение (о предоставлении гражданства. — Ред.) принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений, либо в случае отказа заявителя от принесения присяги".

Причем под ложными сведениями законодатель понимает и сам текст присяги, если обещания, данные в ней, не были выполнены. В частности, если новый гражданин России совершил какое-либо преступление, связанное с террористической деятельностью или разжиганием национальной розни.

Отсюда вывод, что "факт совершения лицом хотя бы одного из преступлений (приготовления к преступлению или покушения на преступление), предусмотренных статьями (далее идет длинный список антитеррористических и антиэкстремистских статей УК РФ. — Ред.), приравнивается к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации".

Именно поэтому поправки о присяге и о лишении гражданства идут в одном пакете, полагает Екатерина Шульман: "Идея в том, чтобы застращать тех, кто принимает гражданство РФ. Но не знаю, насколько это способно напугать людей, планирующих теракт. Если их не пугает смерть, непонятно, почему их должна испугать потеря российского паспорта".

Измена не значит, что брак был фикцией

Московский адвокат Вадим Клювгант считает, что такая связь между двумя поправками вызовет массу затруднений: "Сам по себе факт совершения какого-либо преступления после получения гражданства еще не означает, что оно было получено незаконно, с преступной целью, и что были представлены какие-либо ложные сведения для его получения. В том числе, нужно доказывать, какие именно сведения были сообщены заведомо ложно, а также изначальное наличие умысла на получение гражданства именно с целью совершения преступления. Иной подход означал бы прямо запрещенное законом объективное вменение и нарушение презумпции невиновности".

Правозащитница, руководитель комитета помощи беженцам "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина сравнивает такой подход к лишению гражданства с отношением к браку: "Допустим, человек, вступая в брак, поклялся в вечной верности и любви до гроба. А через несколько лет изменил. Это, возможно, дает основание расторгнуть брак. но не дает оснований считать сам этот брак фиктивным, говорить, что он изначально был заключен с намерением совершить измену".

Екатерина Шульман добавляет, что речь идет только о лишении российского гражданства людей, у которых уже есть паспорт какой-либо еще страны. "Потерять российское гражданство, если оно первое и единственное, невозможно, это прямо противоречит конституции", — напоминает эксперт.

А адвокат Вадим Клювгант подчеркивает, что в любом случае все эти меры могут быть применимы только к тем лицам, кто получит российский паспорт после вступления поправок в силу: "По общему правилу, должен применяться тот закон, который действовал на момент вступления в гражданство. Тем более если новый закон ухудшает положение человека".

История вопроса

Екатерина Шульман отмечает, что попытки внести в российское законодательство норму о возможности лишения гражданства в наказание за преступления предпринимались неоднократно. "Это уже третья попытка, — указывает эксперт. — Сначала такая норма была в "пакете Яровой", но ее вычистили к третьему чтению".

Потом она предлагалась депутатам в качестве отдельного закона, инициированного лидерами всех четырех думских фракций. "Но проект загадочным образом исчез из электронной базы, я так понимаю, что профильный комитет постеснялся отклонить его, имея в виду серьезный статус инициаторов. И вот, наконец, мы имеем эту норму в виде одной из поправок к закону о гражданстве", — констатирует Шульман.

По ее мнению, это означает, что вокруг идеи лишения гражданства идет некая подковерная борьба: "Почему-то это важно для Госдумы. Кто именно заинтересован в принятии этой нормы, непонятно. Я не удивляюсь, если это желание кого-то в Совете безопасности. Потому что "пакет Яровой" был сборной солянкой из пожеланий разных силовых структур".

Но в чем причина такой настойчивой заинтересованности неизвестного лоббиста, по-прежнему непонятно. "Да, в принципе политические режимы российского типа способствуют выезду, выдавливанию инакомыслящих, — рассуждает эксперт. — Но если говорить именно о террористах, то получается, что мы собираемся высылать их в родные страны — вместо того, чтобы судить в России по российскому законодательству".