Попавшего в ДТП Николая Караченцова перевели в НИИ Склифосовского

Актёр Николай Караченцов после аварии в Подмосковье переведен из подмосковной больницы в НИИ имени Склифосовского, и после осмотра врачей, возможно, его выпишут, сообщила жена артиста Людмила Поргина. "Все нормально, никаких кровоизлияний нет. Николай Петрович сейчас находится в "Склифе", потому что мы там лежали, там все есть. Утром его должны будут осмотреть врачи. Может быть, заберём его домой", — рассказала Поргина во вторник "Интерфаксу".

Как сообщалось ранее, Караченцов, его родственница, а также медсестра, находившиеся в автомобиле, были госпитализированы накануне после дорожно-транспортного происшествия в Щелковском районе Подмосковья. ДТП произошло 27 февраля около 19:30 в окрестностях поселка Загорянский. В "Тойоту", где находился артист и другие пассажиры, врезался микроавтобус "Газель".

"Мы ехали по главной Пушкинской улице в кино, другая машина выезжала на главную улицу. Он нас ударил, мы перевернулись сразу, нас было четверо человек. Слава Богу, все остались живы", — заключила Поргина. Источники накануне сообщили, что Караченцов после автоаварии был госпитализирован в подмосковную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, а находившимся в одной машине с ним женщинам диагностированы гематома лба и ушибленная рана лба и госпитализация им не потребовалась.

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В 2005 году Караченцов уже попадал в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Москве на Мичуринском проспекте, получил в нем страшную травму и после этого на сцену уже не вернулся.

По стечению обстоятельств, то ДТП случилось ровно 12 лет назад — в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда легендарный актер также получил травму головы, около месяца пролежал в коме, ему было сделано несколько операций, в том числе и на мозге. А в декабре 2014 года в Москве в районе дома номер 16 по Леонтьевскому переулку водитель автомобиля "Хендэ" на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 9-летнюю внучку Караченцова, в результате чего она получила незначительные травмы.