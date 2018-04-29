Помпео призвал страны Персидского залива объединиться против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Саудовскую Аравию подверг резкой критике региональную политику Ирана и призвал страны Персидского залива к единству. Для назначенного на днях главы американской дипломатии это первое масштабное зарубежное турне, отмечает Fox News.

Fox указывает, что пока сотрудничество США с союзниками в Заливе идет не слишком успешно: Вашингтон хочет объединить регион против Ирана, а те отвлекаются на блокаду Катара.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Абделем аль-Джубейром в воскресенье Помпео подчеркивал: "Иран дестабилизирует весь регион. Он поддерживает группы боевиков и террористов, он поставляет оружие повстанцам-хуситам в Йемене. Он также поддерживает режим убийцы Асада [президента Сирии]", — заявил новый госсекретарь США.

Американский дипломат коснулся конфликта стран залива с Катаром и подчеркнул: "Единство стран залива необходимо, и мы должны его достичь".