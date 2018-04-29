29.04.2018, 20:28

Помпео призвал страны Персидского залива объединиться против Ирана

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NEWSru.com
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Mike Pompeo
Mike PompeoFoto: Joe Raedle, AFP

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Саудовскую Аравию подверг резкой критике региональную политику Ирана и призвал страны Персидского залива к единству. Для назначенного на днях главы американской дипломатии это первое масштабное зарубежное турне, отмечает Fox News.

Fox указывает, что пока сотрудничество США с союзниками в Заливе идет не слишком успешно: Вашингтон хочет объединить регион против Ирана, а те отвлекаются на блокаду Катара.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Абделем аль-Джубейром в воскресенье Помпео подчеркивал: "Иран дестабилизирует весь регион. Он поддерживает группы боевиков и террористов, он поставляет оружие повстанцам-хуситам в Йемене. Он также поддерживает режим убийцы Асада [президента Сирии]", — заявил новый госсекретарь США.

Американский дипломат коснулся конфликта стран залива с Катаром и подчеркнул: "Единство стран залива необходимо, и мы должны его достичь".

Помпео, который далее отправится в Иерусалим и Амман, проинформировал саудовское руководство о намерениях президента США Дональда Трампа выйти из соглашения с Ираном по иранской ядерной программе, а также ведущихся на эту тему переговорах с европейскими союзниками США.

В Европе, в отличие от Белого дома, сделку с Ираном считают необходимой и намерены придерживаться ее условий.

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