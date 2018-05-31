31.05.2018, 08:38

Помпео назвал Лаврову условие улучшения отношений США и России

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NEWSru.com
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Mike Pompeo
Mike PompeoFoto: Aaron Bernstein, REUTERS

Майк Помпео, назначенный главой Госдепартамента в апреле этого года, созвонился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Во время беседы госсекретарь назвал условие улучшения отношений между двумя странами. Для этого Россия должна отказаться от вмешательства во внутренние дела США.

Как следует из сообщения на сайте Госдепа, это первый разговор двух глав внешнеполитических ведомств после присяги Помпео и переназначения Лаврова в новое правительство РФ. Министры обсудили вопросы и проблемы, связанные с двусторонними отношениями, а также Украиной и Сирией.

Помпео отметил, что, несмотря на стремление США улучшить отношения с Россией, достижение этого потребует от РФ продемонстрировать, что она "готова предпринять конкретные действия" для решения проблем Соединенных Штатов. Госсекретарь пояснил, что речь, в частности, идет о проблеме вмешательства во внутренние дела США.

В сообщении МИД РФ о беседе двух дипломатов эта часть разговора опущена. В пресс-службе ведомства лишь сообщили, что министры обменялись мнениями по ряду аспектов совместной повестки дня, "включая двусторонние отношения, усилия по урегулированию сирийского кризиса и преодолению конфликта на Украине на основе Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года".

"Министр и Госсекретарь согласились с необходимостью работы по выполнению поставленной в телефонном разговоре президента России В.В.Путина и президента США Д.Трампа задачи преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия", — отметили также в дипведомстве.

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ФБР и конгресс продолжают расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с российскими властями соратников Трампа. Руководит расследованием спецпрокурор Роберт Мюллер. Президент США Дональд Трамп и представители властей РФ категорически отрицают подобные обвинения.

На минувшей неделе Помпео в ходе своих первых слушаний в палате представителей в качестве главы американского внешнеполитического ведомства заявил о том, что Вашингтон не потерпит вмешательства РФ в выборы в конгресс в ноябре 2018 года. Глава Госдепа подчеркнул, что США примут все необходимые меры, чтобы противостоять любым попыткам Кремля.

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