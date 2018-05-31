Помпео назвал Лаврову условие улучшения отношений США и России

В сообщении МИД РФ о беседе двух дипломатов эта часть разговора опущена. В пресс-службе ведомства лишь сообщили, что министры обменялись мнениями по ряду аспектов совместной повестки дня, "включая двусторонние отношения, усилия по урегулированию сирийского кризиса и преодолению конфликта на Украине на основе Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года".

"Министр и Госсекретарь согласились с необходимостью работы по выполнению поставленной в телефонном разговоре президента России В.В.Путина и президента США Д.Трампа задачи преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия", — отметили также в дипведомстве.

ФБР и конгресс продолжают расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с российскими властями соратников Трампа. Руководит расследованием спецпрокурор Роберт Мюллер. Президент США Дональд Трамп и представители властей РФ категорически отрицают подобные обвинения.

На минувшей неделе Помпео в ходе своих первых слушаний в палате представителей в качестве главы американского внешнеполитического ведомства заявил о том, что Вашингтон не потерпит вмешательства РФ в выборы в конгресс в ноябре 2018 года. Глава Госдепа подчеркнул, что США примут все необходимые меры, чтобы противостоять любым попыткам Кремля.